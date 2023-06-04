На границе Башкирии и Челябинской области из-за жары ограничили движение грузовиков

Водителей призвали заблаговременно продумать маршруты объезда

ТАСС, 4 июня. Движение для грузовых транспортных средств ограничили на трассе М-5 "Урал" на границе Башкирии и Челябинской области из-за высокой температуры воздуха. Об этом в воскресенье сообщает в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкортостана Владимир Севастьянов.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температурой воздуха выше 32 градусов) с 12:00 до 20:00 часов по местному времени ограничено дорожное движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участке с 1 548 км (граница Башкирии с Челябинской областью) по 1 871 км автодороги М-5 "Урал", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Башкортостана просит участников дорожного движения заблаговременно продумать маршруты объезда указанного участка.