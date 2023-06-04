В Москве на улице Петровка обновили порядка 15 тыс. кв. м асфальта

Работы провели за три ночи

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по замене асфальта на улице Петровка в Москве, за три ночи там обновили порядка 15 тыс. кв. м покрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Завершили работы по замене асфальта на улице Петровка ЦАО. За три ночи обновили порядка 15 тыс. кв. м покрытия, в работах задействовали свыше 120 специалистов и более 60 единиц спецтехники. Дорожно-ремонтные работы провели с использованием бесшовной технологии", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, при таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна.

В ближайшее время планируется нанести разметку: линии рядности, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и другие элементы.