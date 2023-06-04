В Москве открылся летний сезон свадеб на станции метро "Маяковская"

В ночь с 3 на 4 июня на локации заключили брак три пары

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Три пары молодоженов поженились в летнем сезоне на станции метро "Маяковская" в Москве. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" мы провели первые в летнем сезоне торжественные церемонии на станции метро "Маяковская". В ночь с 3 на 4 июня там были созданы три новые семьи. Всего с начала проекта в метро уже поженились 34 пары. В этом году на станции "Маяковская" планируют заключить брак еще 11 пар", - сказала Ракова.

По ее словам, торжественные церемонии на станции метро "Маяковская" проходят с 2021 года, когда площадка вошла в перечень локаций проекта "Новые адреса счастья". Регистрации брака проводят сотрудники столичных дворцов бракосочетания с 2:00 до 3:00, чтобы станция была предоставлена только молодоженам и их гостям, и чтобы не мешать пассажирам. В центре станции устанавливается украшенная арка, а церемонии сопровождают на путях два состава "Номерной" и "Москва-2020". В последнем можно устроить фотосессию после бракосочетания.

Подать заявление о заключении брака можно лично во Дворце бракосочетания №1. Госпошлина составляет 350 рублей. Дополнительных затрат не потребуется. На сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать площадку. Там размещены их фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления, напомнила заммэра.