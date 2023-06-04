Более 15 тыс. студентов посетили дни проектного офиса "Молодежь Москвы"

Им рассказали, в какой из интересующих их сфер деятельности они могут начать развиваться уже сейчас

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Дни проектного офиса "Молодежь Москвы" прошли в более чем 40 высших и средних специальных учебных заведениях, в них приняли участие свыше 15 тыс. студентов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В более чем 40 высших и средних специальных учебных заведениях столицы прошли дни проектного офиса "Молодежь Москвы". Свыше 15 тыс. студентов познакомились с его основными проектами, конкурсами и другими мероприятиями", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, очень важно, чтобы студенты знали о тех возможностях, которые предоставляет Москва. Проектный офис специально создали для помощи молодежи в реализации их идей и инициатив. В рамках дней проектного офиса студенты вузов и ссузов узнали, в какой из интересующих их сфер деятельности они могут начать развиваться уже сейчас вместе с "Молодежью Москвы". Планируется сделать такие встречи более масштабными, чтобы к ним присоединились представители других организаций, которые реализуют молодежную политику в городе.

Студентов не только знакомят с деятельностью проектного офиса, но и помогают им влиться в крупное молодежное сообщество. Так, участники узнали о том, как стать амбассадором "Молодежи Москвы" в своем вузе. На участие в конкурсе подали 543 заявки, сейчас претенденты проходят собеседования. От каждого вуза выберут до трех представителей. У амбассадоров будет своя команда, которая поможет им поддерживать связь между проектным офисом, администрацией вуза и студенческим сообществом.

Проектный офис "Молодежь Москвы" появился в марте 2020 года. Его цель - выявить и реализовать запросы молодого поколения. Он поддерживает инициативы молодежи столицы, среди которых 10 проектов находятся в постоянной линейке проектного офиса. Подробную информацию можно узнать здесь. Дни проектного офиса в образовательных организациях Москвы продолжат проводить и в новом учебном году.