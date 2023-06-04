Мелитопольские медики впервые провели операцию при осколочном ранении позвоночника

По прогнозам врачей, у пациента есть потенциал для возвращения к нормальной жизни

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Медики Мелитопольской областной больницы впервые провели операцию при осколочном ранении позвоночника и спинного мозга у пациента, пострадавшего от ракетного удара по городу Пологи. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Запорожской области.

"Нейрохирургами Мелитопольской областной больницы впервые выполнена операция при осколочном ранении позвоночника и спинного мозга у пациента, пострадавшего при ракетном обстреле города Пологи. Случай уникален еще и тем, что осколочные ранения позвоночника по статистике составляют лишь 6% от всех ранений тела, а повреждение спинного мозга встречается еще реже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент уже восстанавливается после операции, появилось движение в пальцах ног. По прогнозам врачей, у пациента есть потенциал для возвращения к нормальной жизни.

Медики провели операцию с использованием современного медицинского оборудования, полученного больницей в 2023 году, добавили в региональном Минздраве.