В Москве открылся сезон ночных свадеб во Дворце бракосочетания №1

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, более 270 пар подали заявления о заключении брака в ночное время

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сезон ночных свадеб открылся в столичном Дворце бракосочетания №1, первые торжественные регистрации прошли в ночь с 3 на 4 июня. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В первые выходные лета в Москве открыли сезон ночных регистраций брака во Дворце бракосочетания №1, который с 1 июня перешел на летний график работы. Каждые выходные до конца сентября дворец будет работать круглосуточно, ночную церемонию в нем можно будет провести с субботы на воскресенье. С 3 на 4 июня во дворце прошло 18 торжественных регистраций. Такое время привлекает пары своей романтичностью, изысканностью, необычной атмосферой", - сказала Ракова.

По ее словам, на летний сезон 2023 года приняли уже более 270 заявлений о заключении брака в ночное время во Дворце бракосочетания №1. Кроме того, из-за большого спроса было увеличено время работы дворца по пятницам: с июня по сентябрь он будет открыт до 20:00.

Кроме Дворца бракосочетания №1, ночные церемонии этим летом будут проходить на станции метро "Маяковская". На ней браки регистрируют с 2 до 3 часов ночи. Также пожениться в вечернее время с 20:00 до 00:00 можно на Северном речном вокзале, где после церемонии бракосочетания у молодоженов получаются романтичные кадры на смотровой площадке, добавила заммэра.

"Торжественные церемонии бракосочетания в ночное время не отличаются от дневных церемоний. Сотрудники ЗАГС соблюдают все элементы торжественной регистрации. Для многих пар это возможность в спокойном режиме провести регистрацию, другие пары, наоборот, выбирают для себя именно такой формат регистраций ввиду неординарности. Подать заявление о заключении брака можно лично во дворце бракосочетания, центрах госуслуг "Мои Документы", а также на портале государственных услуг. Госпошлина составляет 350 рублей", - уточнила Ракова.

На сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать площадку. Там размещены их фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления.