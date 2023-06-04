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обновлено 4 июня, 10:25
Военная операция на Украине

Порядка 950 жителей приграничья Белгородской области разместили в общежитиях БелГУ

Дмитрий Бойков/ ТАСС
© Дмитрий Бойков/ ТАСС

Среди них оказались 58 детей

БЕЛГОРОД, 4 июня. /ТАСС/. Порядка 950 жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области разместили в студенческих общежитиях Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Об этом сообщила ТАСС в воскресенье директор департамента социальной политики НИУ БелГУ Татьяна Никулина.

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"Наш студенческий городок объединяет шесть общежитий. Сейчас мы поселили 950 человек, 58 из них - дети. Имеется 63 точечных свободных места. Люди продолжают прибывать, некоторые выезжают - их забирают родственники. Движение постоянное. Если приезжают семьями, мы стараемся поселить их в одной комнате. Для всех организовано трехразовое питание. У нас есть около 30 маломобильных граждан, им еда доставляется в комнаты силами наших волонтеров. Лежачих мы вчера увезли в центр паллиативной помощи", - пояснила Никулина.

По ее словам, имеется большая потребность в одежде для вынужденных переселенцев. Для детей руководство вуза планирует организовать игровую комнату. "Наши спонсоры привозят игрушки, студенты университета продумывают анимацию. Проблем с волонтерами нет, сами студенты и преподаватели университета занимаются волонтерской работой, предлагают свою помощь", - сказала собеседница агентства.

Многие жители приграничных населенных пунктов Белгородской области при эвакуации забрали своих домашних питомцев, они также заселяются в комнаты общежитий вместе с животными. "Но некоторых животных мы отправили в вольеры в ботаническом саду. Для них там организовано питание", - пояснила директор департамента соцполитики НИУ БелГУ.

В общежитиях вуза остаются 84 студента из Шебекинского городского округа и Грайворонского района. "Планируем сделать для них бесплатное пребывание. Также оказание им материальной помощи университет берет на себя. Потребности каждого студента мы решаем", - добавила Никулина.

В целях обеспечения безопасности на территории студгородка усилено патрулирование, круглосуточно дежурят сотрудники полиции. Как уточнили в пресс-службе вуза, всем прибывшим выдали пропуска и на них распространяется тот же режим, что и на студентов. "Распитие спиртных напитков на территории запрещено и это будет строго пресекаться", - уточнили в пресс-службе БелГУ.

Размещение в общежитии БГТУ

Кроме того, часть комнат нового общежития №6 Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова освобождена, чтобы поселить жителей Белгородского района и Шебекинского городского округа. Сейчас университет принимает всех, кого направляет штаб губернатора, расселяет и обеспечивает всем необходимым. "Пункты временного размещения не рассчитаны на длительное пребывание, поэтому студенты БГТУ имени Шухова готовы уступить места в общежитиях для шебекинцев, пока решается вопрос с их дальнейшим размещением. Совместно со студенческим активом было принято решение, что студенты переедут в другие общежития, несмотря на период активной подготовки к сдаче экзаменов", - сообщили в БГТУ. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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