В ДНР доставили крупную партию помощи, собранной волонтерами из разных регионов

В частности, в составе помощи есть целевой груз, в том числе инвалидная коляска для ребенка с диагнозом ДЦП

ДОНЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Волонтеры из разных субъектов РФ передали в Донецкую Народную Республику (ДНР) крупную партию гуманитарного груза для военных и жителей региона. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции республики.

"Сегодня в ДНР прибыл очередной гуманитарный груз. При поддержке первого армейского корпуса ВС РФ доставлен груз с большой земли от волонтеров, общественных организаций, предпринимателей. В грузе у нас продукты питания, вещи, средства личной гигиены. Также для ребят маскировочные сети, генераторы, инструменты, спецсредства", - сказал координатор гуманитарных проектов первого донецкого армейского корпуса Владимир Георгиев в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Кроме того, в составе помощи есть и целевой груз, в том числе инвалидная коляска для ребенка с диагнозом ДЦП.

Гуманитарную помощь распределят по адресам и подразделениям, добавляется в сообщении.