4 июня, 10:18

В Адыгее сняли режим ЧС в селах, где подтопило придомовые территории

Мониторинговые группы фиксируют нанесенный ущерб

МАЙКОП, 4 июня. /ТАСС/. Власти Кошехабльского района сняли режим ЧС муниципального уровня в селах, где ранее в результате ливней произошло подтопление более 100 придомовых территорий, сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье глава района Заур Хамирзов.

"Вода с придомовых участков практически сошла, в этом большую помощь оказали специалисты службы спасения и задействованная ими необходимая техника. Отмечу, что разрушений домовладений из-за подтопления нет, переселение граждан не требуется, режим ЧС снят", - написал Хамирзов.

Он уточнил, что на наиболее пострадавших участках работают специалисты ведомственных служб, сотрудники сельской администрации и местные жители. Продолжается подвоз дезинфицирующих средств и бутилированной питьевой воды в необходимом количестве. В селах проводится подворовой обход, мониторинговые группы фиксируют нанесенный ущерб.

Ранее со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова сообщалось, что в результате сильных осадков и разлива реки по состоянию на утро 3 июня произошло подтопление более 100 придомовых территорий в поселке Майском, хуторе Красном и селе Вольное Кошехабльского района. Вода зашла в 10 домовладений.

Главное управление МЧС России по республике предупредило жителей, что в регионе до 7 июня прогнозируются осадки, местами сильные, усиление ветра и выпадение града. На малых реках возможен подъем уровней воды и подтопление склоновыми стоками пониженных участков местности. 

Теги:
РоссияАдыгея
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