Более 2 тыс. афганских беженцев вернулись на родину из Ирана

Министерство по делам беженцев и репатриации в сформированном радикальным движением "Талибан" правительстве Афганистана не уточнило, добровольно ли мигранты вернулись на родину или же их депортировали

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 2 106 граждан Афганистана, проживавших на территории Ирана, вернулись на родину. Об этом в воскресенье сообщило в Twitter министерство по делам беженцев и репатриации в сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) правительстве Афганистана.

По его данным, афганские мигранты были возвращены в страну в субботу через КПП "Ислам-Кала" в провинции Герат, расположенной на западе Афганистана. Из более чем 2 тыс. человек 196 обратились в афганский филиал Международной организации по миграции для получения необходимой помощи.

Министерство не уточнило, добровольно ли мигранты вернулись на родину или же их депортировали.

В последний раз столь крупная группа беженцев возвращалась из Ирана в Афганистан 30 марта 2023 года. Тогда были репатриированы 2 245 афганцев.