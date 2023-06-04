Прихожан начали пускать для поклонения к "Троице" Рублева

Им не позволяют прикладываться к святыне, которая находится в витрине

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Божественная литургия завершилась в храме Христа Спасителя в Москве, православных верующих начали пускать для поклонения к иконе "Троица" Андрея Рублева. Им не позволяют прикладываться к святыне, которая находится в витрине, передает корреспондент ТАСС.

Верующие проходят один за другим мимо образа, многие осеняют себя крестным знамением и кланяются иконе.

На богослужение в храме, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пришли сотни людей, в том числе вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Икона Рублева находится в витрине в центре храма перед алтарем. Безопасность святыни обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Ранее уточнялось, что допуск к иконе будет осуществляться с 10:00 до 19:00, возможны технические перерывы продолжительностью до 60 минут для обеспечения температурно-влажностного режима.

Также в РПЦ сообщали, что икона "Троица" Андрея Рублева будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. В субботу патриарх заявил, что святыня будет находиться в соборе в течение года, а уже после ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

"Троица" была написана Рублевым в первой четверти XV века, является одним из шедевров русского иконописного искусства. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону из Третьяковской галереи Русской православной церкви.