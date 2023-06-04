В Ингушетии объявили штормовое предупреждение из-за ветра и ливней с градом

По данным МЧС, возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок на реках

МАГАС, 4 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о ветре до 25 м/с и ливнях с градом объявили в Ингушетии с середины дня 4 июня до утра 7 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"До конца суток 4 июня, а также в течение суток 5-6 июня, ночью и утром 7 июня местами в Республике Ингушетия ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок на реках, а в горах сход селей малого объема.