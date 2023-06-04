Патриарх Кирилл назвал недостаточным знание молодежи о роли Радонежского в спасении страны

Предстоятель РПЦ отметил, что преподобный Сергий "был вдохновителем и молитвенником за землю русскую и особо остро осознавал губительность разделений"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Современная молодежь недостаточно знает о вкладе преподобного Сергия Радонежского в спасение нашей страны, так как без него не объединились бы князья и не было бы победы в Куликовской битве. Об этом в воскресенье заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после божественной литургии в храме Христа Спасителя (ХХС) по случаю Дня Святой Троицы.

На богослужение в храме, которое возглавил патриарх, пришли сотни людей. Глава РПЦ молился, преклонив колени, в службе использовали цветы и ветви берез, передает корреспондент ТАСС. На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, которые символизируют обновление людей благодаря Святому Духу.

"То, что его имя как-то ушло из особого внимания, которому оно должно было быть подвергнуто при изучении русской истории - все это было результатом атеистического воздействия на мир науки и образования. Но и сегодня в недостаточной степени, как кажется, особенно наша молодежь узнает о совершенно особенном вкладе Преподобного Сергия в спасение нашей страны", - сказал он.

По словам главы РПЦ, без преподобного Сергия не объединились бы князья, не было бы победы в Куликовской битве. Он отметил, что Радонежский "был вдохновителем и молитвенником за землю русскую и особо остро осознавал губительность разделений".

Патриарх также отметил, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя "определенное время".

"Сегодня, дорогие мои братья и сестры, мы имели возможность молиться перед образом святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым - великой святыней земли нашей. По указанию президента страны нашей Владимира Владимировича Путина, этот образ был передан в наш храм для того, чтобы здесь он находился определенное время, в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться", - уточнил он.

"Троица" в ХХС

Икона Рублева находится в витрине в центре храма перед алтарем, безопасность святыни обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Планируется, что после богослужения святыня будет доступна для поклонения православным верующим. Ранее уточнялось, что допуск к иконе в последующие дни будет осуществляться с 10:00 до 19:00, возможны технические перерывы продолжительностью до 60 минут для обеспечения температурно-влажностного режима.

Также в РПЦ сообщали, что икона "Троица" будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. В субботу патриарх заявлял, что святыня будет находиться в ХХС в течение года, а уже после ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

"Троица" была написана Рублевым в первой четверти XV века, является одним из шедевров русского иконописного искусства. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону из Третьяковской галереи Русской православной церкви.