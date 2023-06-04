На Башиловской улице в Москве начались работы по благоустройству

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, планируется расширить пешеходную часть, установить современные остановочные павильоны и обустроить спортивный кластер

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты приступили к работам по благоустройству на Башиловской улице в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В этом году продолжаем обновление улиц в формате "от дома до дома", который предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Начались работы на Башиловской улице, приведем в порядок территорию возле кинотеатра "Прага" и прилегающий сквер, обустроим спортивный кластер", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В зоне благоустройства разместили строительные городки, выставили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для пешеходов организовали безопасные проходы.

"Уберем в кабельную канализацию воздушные провода, расширим пешеходную часть, заменим покрытие тротуаров и проезжей части, установим современные фонари и уличные торшеры. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны, для автомобилистов сделаем организованные парковки, проведем переустройство существующих светофоров, пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения", - перечислил заммэра.

Как добавляется в материале, в порядок приведут и небольшую зеленую зону на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской улиц. Там обновят газон, заменят существующую подпорную стенку на новую из натурального камня. На другом перекрестке, в районе 4-го Вятского переулка, на месте снесенных гаражей обустроят спортивную зону. На площади около 2,5 тыс. кв. м построят скейт-парк и памп-трек.

По словам Бирюкова, формат благоустройства улиц "от дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район". Основные работы на Башиловской улице планируют завершить в 2023 году.