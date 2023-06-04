В Москве начали приводить в порядок территории у прудов-регуляторов в районе Марьино

Работы планируют завершить осенью

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Работы по благоустройству территорий около прудов-регуляторов стартовали в районе Марьино. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем масштабное обновление района Марьино. Сейчас начали приводить в порядок территории около прудов-регуляторов - каскада из 16 небольших водоемов, расположенных вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, их основная задача - защитить район от подтоплений во время сильных ливней и паводков и регулировать уровень Москвы-реки, протекающей здесь. Также планируется создать около водоемов зоны спокойного отдыха. Для этого специалисты сделают более широкие тротуары, оборудуют вдоль воды настилы из декинга; установят лавочки и фонари.

Также планируется оборудовать спортивные площадки с тренажерами, столами для пинг-понга и шахмат, зонами для подвижных игр. И детские площадки - там будут горки, балансиры, карусели, качели и комплексы для лазания, добавил мэр.

"На территориях у прудов разобьем свыше 250 тыс. кв. м газона, 9,3 тыс. кв. м цветников, высадим больше 370 деревьев и порядка 170 кустарников. Основные работы завершим к осени", - уточнил Собянин.