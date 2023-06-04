Иконе "Троица" в храме Христа Спасителя поклонились около 6 тыс. человек

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в соборе провел службу в честь праздника Святой Троицы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Почти 6 тыс. верующих пришли поклониться иконе "Троица" в храм Христа Спасителя (ХХС) в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

"В настоящее время уже около 6 тыс. москвичей и гостей столицы пришли поклониться иконе Святой Троицы. Верующие продолжают идти к святыне", - сказал собеседник агентства.

Службу в честь праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) в храме Христа Спасителя провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Собор был украшен ветвями березы - символом животворящей и обновляющей силы Святого Духа.

Икона "Троица" кисти Андрея Рублева была установлена накануне в специальную капсулу в центре главного придела храма. Прикладываться к святому образу было запрещено, прихожане могли только поклониться иконе.

Ранее сообщалось, согласно данным на рамках металлоискателей, о более 5 тыс. человек, которые пришли поклониться иконе "Троица". У храма образовалась очередь на вход, протянувшаяся до Патриаршего моста.

В новость были внесены изменения (16:02 мск) — добавлена информация о количестве прихожан, согласно данным правоохранительных органов.