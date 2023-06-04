В Монголии прошли массовая медитация и шествие в честь главного буддийского праздника

Праздник посвящен трем самым важным событиям в жизни Будды Шакьямуни

УЛАН-БАТОР, 4 июня. /ТАСС/. Буддисты Монголии провели массовую медитацию на главной площади столицы и прошли шествием до главного храма страны, где проходят молебны, посвященные самому главному буддийскому празднику. Об этом в воскресенье сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Праздник посвящен трем самым важным событиям в жизни Будды Шакьямуни: рождению в царской семье Шакья, достижению им просветления через 36 лет и уходу в нирвану в возрасте 81 года. В южных школах буддизма праздник называют Весак. В северном буддизме, пришедшем в Монголию из Тибета, праздник называется Дончод хурал, что переводится как "праздник тысячи подношений".

Отмечается он в 15-й день первого летнего месяца по лунному календарю и в 2023 году праздник пришелся на 4 июня. Утром началась массовая медитация на центральной площади Улан-Батора. На ней установили на украшенных машинах три статуи с изображением Будды - после его рождения, достигшего просветления и при уходе в нирвану.

Дончод (Весак) - единственный буддийский праздник, который с 2000 года включен в календарь ЮНЕСКО. Парламент Монголии в 2019 году принял закон, по которому этот день является государственным праздником. Поэтому после молебна собравшиеся исполнили гимн страны. Известные артисты сделали творческие подношения песнями и присоединились к шествию по центру города до главного буддийского храма Гандантекченлин.

Священнослужители напомнили, что в этот день верующим надо с особой тщательностью следить за тем, чтобы не причинить вред живым существам. В частности, воздерживаться от употребления мяса и вредных привычек. Считается, что совершенные в этот день благие дела и грехи преумножаются в 100 раз. Во всех 134 буддийских храмах Монголии в честь праздника проходят благотворительные акции. Верующие подносят священнослужителям лампады, благовония, пищу.