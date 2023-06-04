Врио главы Донецкой Народной Республики также посетил церемонию открытия мемориальной доски в гимназии, где учился Александр Фоменко

Енакиево /ДНР/, 4 июня. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в Енакиеве вручил звезду Героя ДНР матери погибшего военнослужащего Александра Фоменко. В этот же день Пушилин посетил церемонию открытия мемориальной доски в гимназии, где учился Фоменко, передает корреспондент ТАСС.

"Для нас является долгом, увековечить его (Александра Фоменко - прим. ТАСС) память, в гимназии где он отучился. Это нужно, безусловно, ему, в память о нем. Это, безусловно, нужно маме. Еще больше это нужно тем молодым ребятам, которые будут учиться в этой школе, они будут понимать, как должен в тяжелые и сложные периоды вести себя настоящий мужчина, который ценой своей жизни постарался защитить и защитил многих своих земляков", - сказал Пушилин на открытии мемориальной доски.