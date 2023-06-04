Организаторы антиправительственного марша в Варшаве назвали число его участников

По их словам, в шествии "идет около полумиллиона человек"

ТАСС, 4 июня. Организованная польской оппозицией массовая демонстрация в Варшаве собрала около 500 тыс. человек. Об этом сообщили в воскресенье организаторы шествия.

"В марше идет около полумиллиона человек. Нас полмиллиона", - заявили организаторы.

Участники демонстрации с антиправительственными лозунгами собираются на Замковой площади в исторической части Варшавы со всех концов города, хотя площадь уже полностью заполнена. Главная колонна проходила через город более двух часов, многие еще не двинулись с места начала акции. В метро города такое количество пассажиров, что многие не могли спуститься в подземку и добирались до центра пешком.

Акция проводится крупнейшей польской оппозиционной партией "Гражданская платформа" экс-премьера республики (2007-2014), бывшего главы Европейского совета (2014-2019) Дональда Туска.

Демонстрация приурочена к годовщине проведения в стране первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года. Участники выступают против политики правящей в Польше партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость". По их мнению, партия власти посягает на свободу и демократию, проводит антиевропейскую политику и принимает необдуманные решения.