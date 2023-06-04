4 июня, 12:44

Еще 160 детей из Донбасса пройдут лечение в санатории ФМБА "Клязьма"

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник ранее сообщал о 100 детях и их матерях из прифронтовых районов новых регионов, которые должны были посетить санаторий в рамках волонтерского проекта "Помогаем нашим"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 160 детей из прифронтовых районов будут направлены для реабилитации в санаторий "Клязьма" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в следующем месяце. Об этом в воскресенье заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Мы достигли договоренности, что за первым этапом обязательно будет второй этап, он начнется, по-моему, с середины июля, и мы рассчитываем направить туда еще пять групп, то есть более 160 человек, даже больше, чем мы отправили на первом этапе", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

В конце марта Мирошник сообщал о 100 детях и их матерях из прифронтовых районов новых регионов, которые должны были посетить санаторий "Клязьма" в Московской области в рамках волонтерского проекта "Помогаем нашим". К тому моменту в санатории уже проходила реабилитацию группа детей из Горловки в составе 20 человек. 

Теги:
РоссияМирошник, Родион Валерьевич
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