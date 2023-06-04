Шахтеру из ЛНР сделали в Москве операцию по пересадке сердца

Пациент находится под интенсивным вниманием медиков

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. В Москве провели операцию по пересадке сердца шахтеру из Луганской Народной Республики. Об этом сообщил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире "Соловьев LIVE".

"Еще одно достижение, крайне важное, которое говорит об уровне взаимодействия с крупнейшими медицинскими учреждениями Российской Федерации. На этой неделе бывшему шахтеру из Краснодона сделали в Москве операцию по пересадке сердца. В России это возможно. Это человек, который жил на этой территории, прошел через все испытания, доставшиеся практически всем жителям Луганской Народной Республики", - сказал Мирошник.

По его словам, сначала пациента привезли в центр реабилитации в Подмосковье, где выяснилось, что у него проблемы с сердцем. "Думали, что будет достаточно стентирования. Потом было решено, что только трансплантация", - отметил он.

Жителя ЛНР принял центр трансплантологии, где провели все необходимые исследования, пациента поставили на очередь. "Буквально на этой неделе у нас появился донор. Операция прошла успешно. Состояние его в рамках требуемых норм. Он уже вышел из реанимации, но находится под интенсивным вниманием медиков в центре трансплантологии, где была проведена операция", - рассказал Мирошник. "Очень верим, что все пройдет успешно, все приживется, человек получил еще один шанс на жизнь. Шахтер из ЛНР получил новое сердце в Москве", - заключил он.