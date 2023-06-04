В Москве акция "Дни исторического и культурного наследия" привлекла более 10 тыс. человек

Желающие смогли бесплатно посетить старинные усадьбы и особняки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек приняли участие в акции "Дни исторического и культурного наследия". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В акции "Дни исторического и культурного наследия" приняли участие больше 10 тыс. человек. Горожане смогли бесплатно посетить старинные усадьбы и особняки, музеи, библиотеки, увидеть интерьеры закрытых в обычное время памятников архитектуры. Для москвичей и гостей столицы провели больше 520 экскурсий, мастер-классов и квестов", - написал Собянин.

По его словам, организаторы составили специальную программу для детей - "Азбука наследия". Ребята послушали лекцию об архитектурных стилях, сходили на экскурсии и выполнили интересные задания, попробовали себя в археологических раскопках.

Впервые в акции приняли участие Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, музей-театр "Булгаковский дом", фабрика-кухня в 1-м Боткинском проезде и другие площадки, добавил мэр.

"В любое удобное время познакомиться с фотографиями и описаниями зданий, памятников, музеев, биографиями известных горожан и пройти виртуальные туры по объектам культурного наследия можно на портале "Узнай Москву", - уточнил Собянин.