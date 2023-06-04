В Хмельницкой области рейдеры при поддержке полиции захватили храм

Как сообщили прихожане, к ним была применена грубая физическая сила

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Группа рейдеров при поддержке представителей власти и полиции захватила храм Николая Чудотворца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке городского типа Меджибож Хмельницкой области. Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ в своем Telegram-канале.

"При содействии представителей власти и полиции группировка рейдеров захватила храм Хмельницкой епархии. 2 июня 2023 года в 15:00 сторонники ПЦУ (раскольнической Православной церкви Украины - прим. ТАСС) захватили храм Николая Чудотворца в пгт Меджибож Хмельницкого района [Хмельницкой области]", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возглавлял группировку депутат Хмельницкого районного совета Александр Черниевич. "Без всякого разрешения эти люди взломали двери храма и заменили замки", - добавили в УПЦ.

По словам прихожан, к ним была применена грубая физическая сила. Представитель власти "позволял себе вырывать телефон из рук прихожанки, которая вела видеофиксацию преступления". Присутствовавшая на месте полиция не реагировала на рейдерские действия.

В сообщении отмечается, что еще в конце марта 2023 года религиозная община храма Николая Чудотворца в Меджибоже Хмельницкой епархии УПЦ провела общее приходское собрание, на котором было принято решение оставаться в юрисдикции УПЦ. Это решение зафиксировано в протоколе общего приходского собрания, подчеркнули в УПЦ.

"Вопрос изменения административной и конфессиональной подчиненности религиозной общины является исключительной компетенцией высшего органа приходского управления, а именно приходского собрания религиозной общины. Вмешательство территориальной общины в деятельность религиозных организаций прямо противоречит статьям 11, 35, 140 Конституции Украины", - напомнили в УПЦ. Настоятель храма и члены религиозной общины обратились в органы Национальной полиции "с просьбой защитить их конституционные права и прекратить произвол сторонников ПЦУ, посягающих на имущество и храмы других конфессий".

Ситуация с УПЦ

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерский захват храмов УПЦ сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. По данным Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины, только за апрель в ПЦУ переведены более 80 приходов УПЦ.

ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея, но не была признана ни Русской православной церковью, ни Украинской православной церковью.