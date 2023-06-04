В регионах СКФО в ближайшие дни ожидаются грозы, ливни и сильный ветер

Скорость ветра будет достигать 20-25 м/с, сообщили синоптики

ТАСС, 4 июня. Синоптики прогнозируют в большинстве регионов Северо-Кавказского федерального округа 5, 6 и 7 июня сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службах региональных ГУ МЧС.

"Ночью 5 июня и далее до конца суток 5, 6 и 7 июня местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении.

Аналогичные погодные условия, согласно предупреждениям, ожидаются в Чеченской Республике, Карачаево-Черкесии, в Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольском крае.

Спасатели призывают по возможности воздержаться от поездок в непогоду, а также быть осторожными при нахождении на улице и обращать внимание на целостность линий электропередачи. В МЧС также при граде советуют не выходить из дома и держаться подальше от окон.