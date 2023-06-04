Число подписчиков Telegram-канала Володина превысило 1 млн

Все записи спикера Госдумы открыты для комментариев

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, запущенный в марте 2021 года, набрал более 1 млн подписчиков.

По состоянию на 17:40 мск на канал подписаны немногим более 1,005 млн пользователей. Таким образом по этому показателю он приблизился к зампреду Совета безопасности РФ, председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву - на его канал подписаны более 1 млн 85 тыс. человек.

Володин начал вести Telegram-канал с 15 марта 2021 года. Большое внимание подписчиков он вызвал после того, как спикер в ноябре 2021 года сообщил в нем о поступивших депутатам Госдумы обращениях в связи с находившимися тогда на рассмотрении законопроектами об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Тогда Володин разрешил комментировать свои посты и призвал к проработке этих решений. Позже оба законопроекта были сняты с рассмотрения.

Володин часто размещает посты по международной тематике. Так, он неоднократно критиковал антироссийскую политику некоторых стран, в частности, Польши, призывал другие страны снижать зависимость от доллара, критиковал избирательную систему США. Председатель Госдумы также часто публикует опросы, которые чаще носят социальный характер. Все его записи открыты для комментариев.