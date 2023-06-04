Во Франции на протестах 6 июня задействуют 11 тыс. полицейских и жандармов

Глава МВД Жеральд Дарманен заявил, что из них 4 тыс. будут следить за демонстрантами в Париже

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции задействует 11 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения порядка в ходе манифестаций против пенсионной реформы, которые пройдут 6 июня по всей стране. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава МВД Жеральд Дарманен.

По его словам, из указанного числа 4 тыс. будут следить за демонстрантами в Париже. "Разведслужбы МВД ожидают участия в акциях во вторник представителей ультралевых организаций, прибывших из-за рубежа", - отметил Дарманен. Он также сообщил, что по его распоряжению в отношении 17 человек были введены административные запреты, "чтобы не допустить присоединения этих лиц к шествиям и в случае необходимости содействовать их задержанию".

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на данные полиции сообщила, что по всей Франции 6 июня ожидается участие от 400 тыс. до 600 тыс. человек в акциях протеста против пенсионной реформы. Из них 40-70 тыс. человек намерены протестовать в Париже. При этом в МВД допускают, что среди них может быть до 1 тыс. радикальных элементов. Это будет уже 14-й по счету день массового протеста против правительственного закона, предполагающего повышение пенсионного возраста. Манифестации, как ожидается, пройдут более чем в 200 французских коммунах.

Акции пройдут за два дня до вынесения на обсуждение в Национальном собрании (нижней палате парламента) законопроекта группы независимых депутатов и представителей заморских территорий Франции об отмене пенсионной реформы. В правительстве страны уже выступили с резкой критикой инициативы, назвав ее неконституционной. 3 июня комиссия по социальным делам Нацсобрания отклонила первую статью законопроекта, в которой содержалось требование отказаться от повышения минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет для большинства категорий трудящихся.

Если указанная группа депутатов и представителей намеревается сохранить это положение в законопроекте, им придется принимать его через отдельную поправку. Однако председатель Нацсобрания, в соответствии со статьей 40 Конституции Французской Республики, может принять решение об отклонении поправки или об отмене рассмотрения законопроекта целиком, если посчитает, что они угрожают финансовой стабильности государства.