Эксперт считает, что Псков может стать примером по работе с креативными индустриями

Президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова отметила, что у Псковской области есть обширная культурно-историческая база для развития контентного бизнеса

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Псковская область может стать примером по работе с креативными индустриями для регионов, у которых не всегда достаточно средств для инвестирования в эту сферу, поскольку у региона есть обширная культурно-историческая база для развития контентного бизнеса. Об этом сообщила президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова на пресс-конференции "Развитие креативных индустрий Псковской области".

"Здесь есть кейсы, в том числе и по работе с сельскими территориями, которые в принципе больше не были реализованы нигде, поэтому Псков может стать таким примером по работе с креативными индустриями, выбрав себе специализацию и показывая как это можно сделать в регионах, где порой недостаточно средств для инвестиций в креативный сектор", - сказала Абрамова.

По ее словам, те субъекты, которые являются топовыми по развитию креативных индустрий - это сырьевые субъекты, у которых достаточно ресурсов для инвестиции в этот сектор. "Тем более интересен опыт Пскова, где обширная культурно-историческая база для развития контентного бизнеса. Поэкспериментировать и развивать креативные индустрии в субъекте, где есть дефицит в бюджете в инвестиции в культурную сферу и в креативные индустрии - это очень важно, поработать и раскрыть потенциал", - сказала она.

Абрамова также предложила создать в регионе рабочую группу, которая бы занималась бы развитием креативных индустрий на сельских территориях, чтобы представить регион на федеральном уровне и закрепить креативные индустрии в стратегии социально-экономического развития области.

Как отметил директор Центра прикладных и полевых исследований Института исследований культуры Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, в 2022 году Псковская область от креативных индустрий получила 1,5 % в валовый региональный продукт, что составило порядка 3,8 млрд рублей.