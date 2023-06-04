Архангельску передали три выставки проекта "Экософия"

Проект "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" начался в июне 2022 года

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Праздник, приуроченный ко Дню эколога, завершился на набережной Северной Двины. Город получил в дар три выставки, посвященные природе и разумному потреблению. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба проекта "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"На набережной Северной Двины в день городского мероприятия открылась выставка "Мусореализм", которую создала финалистка прошлого сезона проекта "Экософия" Ульяна Белова. Работы посвящены теме ответственного потребления и наталкивают зрителя на мысли о важности вторичного использования отходов. Выставка будет подарена Архангельску, радовать и просвещать жителей города после окончания мероприятия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в честь экологического праздника полуфиналист Сергей Кожуховский представил работы своего художественного проекта "Осознанность", сделанные полностью из вторичных материалов. Также на мероприятии выставлялись 16 фоторабот из коллекции международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха", которые напомнили зрителям о хрупкости живой природы и ее красоте. По окончании полуфинала все выставки будут переданы в подарок Архангельску для организации передвижной экспозиции.

Также конкурсанты и эксперты приняли участие в массовом экозабеге, а художник Кожуховский вместе с горожанами создал и установил на набережной Северной Двины новый арт-объект "Сердце Арктики", выполненный из одежды, прошедшей переработку. Кроме того, во время городского праздника собиралось полезное вторсырье. Средства, собранные от сдачи его в переработку, будут переданы городу от проекта "Экософия" на создание в Архангельске нового экопространства.

Участники заключительного полуфинала "Экософии" представили свои инициативы по вовлечению населения в экокультуру на площадках праздника. Игровые мастер-классы на открытом городском мероприятии были особенно интересны самым младшим гостям. Дети познакомились с несколькими видами ремесел: своими руками создали броши с вышивкой, кукол-хороводниц, декор из папье-маше, брелоки и подстаканники в технике "Ручное ткачество", а также выполнили элемент шенкурской росписи по дереву. Их также ждали естественнонаучные мастер-классы: изучение бактерий под микроскопом, конкурсы с анаграммами и ребусами. На мероприятии большой популярностью пользовалась акция по обмену цветов: гости приносили свои комнатные растения и обменивали на другие понравившиеся.

"С самого начала вся политика, которая сформировала основы экологической безопасности, делает Российскую Федерацию лидером в сфере экологии во всем мире. Сейчас президентская платформа "Россия - страна возможностей" делает экологию еще и объединяющим фактором - с нами сегодня различные регионы России и участники со всего мира", - заявил председатель экспертного совета проекта "Экософия" Вадим Петров, чьи слова приводятся в сообщении.

О проекте

Проект "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" начался в июне 2022 года. К инициативе, направленной на формирование и развитие экологической культуры, присоединились уже почти 50 тысяч человек. Первый полуфинал проекта состоялся в начале ноября в Калуге и собрал свыше 200 участников из разных регионов России. В конце ноября в Байкальске Иркутской области прошел второй полуфинал, участниками которого стали 92 экоиста, представляющие 19 регионов России, полуфинал в Тюмени в апреле собрал 110 участников из 33 регионов страны. Финал пройдет в Нижнем Новгороде с 27 по 30 июля.