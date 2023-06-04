СМИ: в Сенегале отключили интернет на части территорий страны

По данным портала Senego, это связано с распространением призывов к насилию на фоне протестов против приговора оппозиционному политику Усману Сонко

ПРЕТОРИЯ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Сенегала сообщили о временном отключении интернета на части территорий страны из-за распространения призывов к насилию на фоне протестов против приговора оппозиционному политику Усману Сонко. Об этом сообщает в воскресенье интернет-портал Senego со ссылкой на заявление министерства цифровой экономики и телекоммуникаций.

"По причине распространения призывов к насилию и подрывной деятельности в контексте беспорядков на некоторых территориях страны мобильный интернет временно отключен в определенные часы", - говорится в заявлении министерства, фотографию которого приводит портал. Эту информацию подтверждает на официальной странице в Twitter и сенегальское бюро оператора сотовой связи Orange.

Суд и беспорядки

Уголовный суд Дакара в минувший четверг признал 48-летнего Сонко виновным в "растлении малолетних", сняв с него обвинения в изнасиловании и угрозе убийством. После оглашения приговора Сонко призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста. В Дакаре, на юге страны и в прибрежных городах вспыхнули беспорядки, которые продолжались два дня. Акции протеста в ряде мест сопровождались грабежами магазинов.

Сонко был задержан полицией в минувшую субботу на юге страны и доставлен в Дакар, где был помещен под охрану в собственном доме. Лидер оппозиции отказался прибыть в суд, приговор был объявлен в его отсутствие. Министр юстиции Сенегала Малик Саль заявил, что власти могут арестовать Сонко в любой момент. Как отмечает портал Seneweb, Сонко пока находится у себя дома под охраной сил безопасности. Власти опасаются, что его перевод в тюрьму может вызывать новый виток беспорядков.

Приговор к двум годам тюрьмы лишает Сонко возможности выставить свою кандидатуру на предстоящих в феврале будущего года президентских выборах. Ранее он объявил, что намерен участвовать в выборах. Действующий президент Сенегала Маки Саль еще не сообщил, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру.

Нынешнее судебное дело против Сонко - не первое в текущем году. Апелляционный суд в Дакаре 8 мая приговорил политика к шести месяцам условного лишения свободы за публичные оскорбления и клевету в адрес члена правительства.

Сонко возглавляет основанную в 2014 году партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. В течение последних трех лет полиция несколько раз задерживала Сонко за нарушение общественного порядка, однако его неизменно отпускали под залог.