Первый после пандемии прямой авиарейс из России прибыл во Вьетнам

Перелет осуществила авиакомпания "ИрАэро" по маршруту Иркутск - Ханой

ХАНОЙ, 4 июня. /ТАСС/. Первый после снятия пандемийных ограничений прямой авиарейс из России во Вьетнам прибыл в воскресенье в Ханой. Перелет осуществила авиакомпания "ИрАэро" по маршруту Иркутск - Ханой на самолете Sukhoi Superjet 100.

"Самолет приземлился в международном аэропорту Нойбай в 23:35 местного времени (19:35 мск)", - рассказал ТАСС заместитель генерального директора "ИрАэро" Сергей Крупнов. В Ханой прилетели 84 пассажира, среди которых 26 граждан Вьетнама, а по обратному маршруту ожидается вылет 91 пассажира, в том числе 30 граждан Вьетнама. "Это первый прямой рейс во Вьетнам из России после того, как авиасообщение между нашими странами было прервано из-за пандемии COVID-19. Это не чартер, это обыкновенный, регулярный пассажирский рейс, на котором пассажирам предоставляется горячее питание и на который можно спокойно купить билет", - сообщил замглавы авиакомпании.

По его словам, к запуску прямого рейса Иркутск - Ханой многие изначально отнеслись с настороженностью, поскольку "ИрАэро" - частная авиакомпания, на маршруте используется новый для Вьетнама самолет - Sukhoi Superjet 100. "Мы провели достаточно кропотливую подготовительную работу, готовились командно - Минтранс и Росавиация нас очень активно в этом вопросе поддерживали. Мы подошли к вопросу аккуратно, тщательно. Тем более что выполнение этих рейсов осуществляется в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации о возобновлении международного авиасообщения с дружественными странами", - отметил Крупнов.

На протяжении первого месяца "ИрАэро" будет выполнять один рейс в неделю по маршруту Иркутск - Ханой - Иркутск по воскресеньям, а затем добавится такой же рейс по пятницам. Кроме этого, в будущем авиакомпания планирует открыть рейсы во вьетнамский курортный город Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска и Владивостока. "Уже получено одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полетов в аэропорт Камрань на самолетах Superjet 100, ведется организационная и подготовительная работа", - отметил замдиректора "ИрАэро".