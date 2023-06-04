Жителям подвергающихся обстрелам ВСУ сел Шебекинского округа доставляют питьевую воду

Людям также привозят медикаменты и пайки, сообщили в региональном правительстве

БЕЛГОРОД, 4 июня. /ТАСС/. Поставка чистой питьевой воды организована в населенные пункты Шебекинского округа Белгородской области, которые подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального правительства.

"Подвоз воды был в села Чураево (700 жителей) и Кошлаково (500 жителей)", - сказали в пресс-службе.

Также доставка питьевой воды организована жителям некоторых районов Шебекина. Кроме того, людям привозят медикаменты и пайки.

Ранее глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале сообщал, что оставшимся в Шебекине людям будут подвозить воду, еду и медикаменты. Кроме того, в городе планируется открытие некоторых торговых точек.