В Париже организовали массовый диктант на Елисейских полях

Он собрал около 5 тыс. участников

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Масштабная просветительская акция "Большой диктант" собрала около 5 тыс. участников на Елисейских полях в центре Парижа в воскресенье. Участникам акции предлагалось проверить свои знания французского языка, а также постараться установить рекорд на самый массовый диктант в мире.

"Первоочередная задача - это получить удовольствие от совместной работы, не каждый день выдается такая возможность. Ну и вторая цель - это установить мировой рекорд по количеству участников диктанта для Книги рекордов Гиннесса. Их представители сегодня в Париже", - рассказал в эфире телеканала BFM председатель комитета Елисейских полей и организатор "Большого диктанта" Марк-Антуан Жамэ. Он добавил, что организаторы стремятся "привить людям любовь к языку и желание учиться, совершенствовать орфографию".

В общей сложности организаторы установили на проезжей части 1779 столов - по одному на каждого участника. Первый этап стартовал с 13:00 по местному времени (14:00 мск). Участникам предлагалось проверить свои знания, записав под диктовку отрывок из произведения "Письма с моей мельницы" французского писателя Альфонса Доде (1840 - 1897 годы). Трижды его зачитал со сцены журналист Огюстен Трапинар.

Кроме того, до конца дня должны быть проведены еще два диктанта. Как отмечает радиостанция France Bleu, "более современный текст" должна продекламировать писательница Катрин Панколь, после нее с текстом на спортивную тему выступит помощник мэра Парижа по делам спорта Пьер Рабадан. Победителей будут выбирать после отдельной вычитки тех работ, в которых будет допущено менее четырех ошибок, однако организаторы рассчитывают вручить призы тем, кто не допустит ни единой ошибки.

После объявления о проведении акции на нее записалось около 40 тыс. человек, однако лишь 5,1 тыс. получили приглашение занять место посреди Елисейских полей после случайного отбора. Согласно плану организаторов, после завершения акции движение по проспекту возобновится после 23:00 (00:00 мск).