На Ставрополье у подножия Машука прошла велогонка

В ней приняли участие более 120 человек

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Более 120 спортсменов приняли участие в велогонке, которая прошла у подножия горы Машук в Ставропольском крае. Об этом журналистам в воскресенье сообщила пресс-служба администрации Пятигорска.

"Навстречу лету - на велосипеде! В Пятигорске прошла II Всероссийская массовая велогонка 127 спортсменов, разыграли призы в 12 категориях", - рассказали в пресс-службе.

Гонка, посвященная Всемирному дню велосипедиста (отмечается 3 июня), собрала у подножия Машука сильнейших спортсменов из Пятигорска и Ставрополя, Ессентуков и Георгиевска, Новопавловска и Железноводска, Лермонтова, Минеральных вод и Прохладного.

Победителем среди мужчин стал Захар Халашевский из Новопавловска, у женщин золотая медаль досталась Елене Безруковой из города Минеральные Воды. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства спорта РФ и Федерации велосипедного спорта России.