В Москве перекрыли движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю из-за восстановительных работ

Объехать можно через улицу Космонавта Волкова

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Движение перекрыто по Алабяно-Балтийскому тоннелю в связи с возгоранием автомобиля, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Для проведения аварийно-восстановительных работ перекрыто движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю в сторону улицы Алабяна. Объезд осуществляется через улицу Космонавта Волкова", - говорится в сообщении.

Ранее в Алабяно-Балтийском тоннеле произошло возгорание автомобиля, из-за этого движение перед тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова было полностью перекрыто.