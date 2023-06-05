В Москве откроется международный форум "Экология"

В частности, участники мероприятия обсудят исполнение федерального проекта "Чистый воздух", сохранение рек и водоемов, альтернативную энергетику

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. XIV международный форум "Экология" начнет работу в понедельник, в День эколога. Двухдневная программа включает 30 деловых событий.

"Экология по-прежнему является одним из приоритетов государства. Форум на протяжении уже 14 лет объединяет представителей экологического сообщества и является неизменным местом встречи экологов из всех регионов России. Мы приглашаем всех заинтересованных совместно обсудить ключевые вопросы экологической повестки и найти варианты их решения, а также отметить профессиональный праздник в торжественной обстановке в кругу единомышленников", - заявил депутат Госдумы Николай Валуев, чьи слова приводятся в сообщении.

В рамках деловой программы запланировано более 30 событий, которые охватывают наиболее важные вопросы экологического развития России. В их числе нормативное регулирование в сфере охраны окружающей среды, ответственное производство и экологическая безопасность предприятий, региональный опыт реализации экологической повестки России, цифровая трансформация, развитие циклической экономики, климатические изменения, мусорная реформа и расширенная ответственность производителей.

Участники также обсудят исполнение федерального проекта "Чистый воздух", сохранение рек и водоемов, зеленые финансы, зеленое строительство, альтернативную энергетику, подготовку кадров для зеленой экономики, экотуризм, комфортную городскую среду, устойчивое сельское хозяйство, транспорт, защиту биоразнообразия, восстановление лесов, экопросвещение.

В программу этого года включено несколько новых тем. Отдельная секция будет посвящена экологии новых регионов. Планируется обсудить подготовку долгосрочного плана работы по восстановлению экологии, введение российских стандартов по охране окружающей среды, подготовку кадров для регионов, а также развитие экопросвещения и добровольчества. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, одной из важных тем станет зеленая дипломатия в сложившихся условиях. Новыми темами деловой программы станут переработка органических отходов, текстиля, биотопливо.

В рамках форума пройдет выставка, на которой будут представлены успешные проекты и технологии природосбережения, управления отходами производства и потребления, обеспечения экологической безопасности и снижения воздействия на окружающую среду. Итогом форума станет резолюция с инициативами и рекомендациями участников, которая будет направлена в органы власти. Форум пройдет при поддержке Госдумы и Минприроды России. В его работе ежегодно принимают участие более 1,2 тыс. человек из 70 регионов.