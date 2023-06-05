Около 202 тыс. человек сдадут ЕГЭ по физике и истории

Результаты по истории и физике выпускники получат не позднее 21 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Единые государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и физике пройдет в России 5 июня, их сдадут 202 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Экзамены по истории и физике пройдут в основной период ЕГЭ 2023 года 5 июня. Сдавать экзамены в этот день планируют около 202 тыс. человек", - говорится в сообщении.

На участие в ЕГЭ по истории заявилось более 101 тыс. человек, из них более 99 тыс. - выпускники 2023 года. Экзамен пройдет в 3 396 пунктах проведения экзамена (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом. Работа состоит из двух частей, включающих в себя 21 задание. На ее выполнение отводится 3 часа 30 минут (210 минут). Минимальный балл ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.

ЕГЭ по физике намерены сдавать более 100 тыс. участников, из них около 99 тыс. - выпускники 2023 года. Для его проведения задействуют 2 913 ППЭ. Работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 30 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов.

Свои результаты участники экзаменов по истории и физике получат не позднее 21 июня.

Основной период ЕГЭ в 2023 году проходит с 26 мая по 1 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 700 тыс. человек.