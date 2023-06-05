Более 1,5 тыс. мероприятий пройдут ко Дню эколога в рамках "Марафона зеленых дел"

Принять участие можно будет до 13 июня, рассказали в пресс-службе всероссийского движения "Экосистема"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Зеленые организации по всей стране проведут более 1,5 тыс. мероприятий ко Дню эколога в ходе "Марафона зеленых дел", проекта нового всероссийского движения "Экосистема". Он продлится до 13 июня, сообщает пресс-служба движения.

"Экология в России - это не просто ключевой общенациональный приоритет, но и направление, которое объединяет миллионы людей по всей стране, всех, кто заботится о нашей природе. Поэтому профессиональный праздник экологов призван напомнить нам о том, какой огромный вклад нам всем еще предстоит сделать в сохранение ресурсов. Мы боремся с лесными пожарами и сажаем деревья в рамках акций "Сад памяти" и "Сохраним лес", заботимся о чистых берегах крупных водных артерий страны благодаря проектам "Марафон рек" и "Вода России", отправляем собранный после генеральных уборок пластик на переработку, реализуем просветительские программы по сортировке отходов и многое другое. Я вижу живой отклик у молодежи на призыв улучшить состояние окружающей среды. Убеждена, что пока у наших инициатив есть такая мощная поддержка, мы достигнем поставленных целей нацпроекта "Экология", - заявила замглавы правительства России Виктория Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

При поддержке нового движения "Экосистема" и Российского экологического оператора масштабные мероприятия пройдут в День эколога во всероссийском детском центре "Орленок". Отдельная программа предусмотрена для самых активных участников международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого". В День эколога "Сад памяти" появится под Архангельском, между мемориалом "Землякам, погибшим в Великую Отечественную войну" и часовней святого Иоанна Кронштадтского участники проекта "Экософия" высадят рябины и яблони.

Арктический субботник

"Проектный офис развития Арктики" и общественный федеральный проект "Чистая Арктика" проводят единый арктический субботник, в котором принимают участие 15 северных городов. Добровольцы приводят в порядок популярные у жителей места отдыха. Во всех регионах страны проходят мероприятия "Воды России" - всероссийской акции по очистке берегов от мусора. Ко Дню эколога с 3 по 10 июня волонтеры проведут тысячу уборок. 4 июня акция прошла в ДНР: здесь волонтеры убрали более 5 км берега Азовского моря и вывезли 150 мешков мусора. До конца 2023 года в новых регионах планируется провести еще 245 мероприятий и очистить более 500 км берегов.

Экологический фотокросс

Кроме того, "Движение первых" проводит две всероссийские акции. Присоединившись к акции "С заботой о природе", участники должны будут сделать что-то полезное для природы: убрать парк, отказаться от пластиковых пакетов, а затем опубликовать отчет в соцсетях. Участники всероссийского экологического фотокросса получат карточки с описаниями природы и проведут соревнование с друзьями: создадут уникальные снимки природы, соответствующие заданию.

С заботой о животных

В свою очередь комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России объединяет представителей крупнейших приютов для бездомных животных. В некоторых из них в День эколога пройдут дни открытых дверей. В Сочи центр спасения дельфинов "Дельфа" готов познакомить участников с реабилитацией дельфинов. Добровольцы донецких приютов "Пиф" и "4 лапы" расскажут о своей работе и любви к собакам. Работники центра реабилитации диких животных "Дом зайца" в Подмосковье, где сейчас живут зайцы, тушканчики и пятнистый олень, расскажут о совместном проекте с департаментом природопользования Москвы по восстановлению численности зайцев.