В Петербурге пройдет Первый форум женщин Севера о проблемах коренных народов

Мероприятие организуют с 5 по 7 июня в Таврическом дворце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Первый форум женщин Севера, на котором обсудят проблемы коренных народов, сохранение их традиционной культуры, языков и укрепление роли женщины в развитии северных регионов, откроется в понедельник в Санкт-Петербурге. Как сообщили в оргкомитете форума, мероприятие пройдет с 5 по 7 июня в Таврическом дворце.

"Главной миссией Форума является укрепление роли женщины Севера, Сибири и Дальнего Востока России в построении устойчивого созидательного будущего коренных народов, основанных на традиционных ценностях", - говорится на сайте мероприятия.

Как отмечают организаторы, роль северных регионов в современном мире заметно возросла, на территориях Севера, Сибири, Дальнего Востока реализуются масштабные проекты, и женщины активно вовлечены в эти процессы.

Пленарное заседание форума посвящено теме сохранения традиций и устойчивому развитию территорий Севера. Также запланирована стратегическая сессия по вопросам социального благополучия и здоровья северян, дискуссии о значении традиционных отраслей хозяйствования, на одной из сессий обсудят северный туризм как альтернативу южным курортам.

В рамках форума пройдет выставка "Сильные женщины Великого Севера" в партнерстве с Государственным историческим музеем.

Мероприятие организовали Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Евразийский женский форум при участии представителей Совета Федерации.