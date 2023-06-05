Семьи будут получать ежемесячные выплаты из маткапитала каждый месяц 5 числа

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трех лет с июня будут перечислять в единый день - 5 числа, они будут приходить за предыдущий месяц.

Как ранее сообщали в Социальном фонде России, до этого даты выплат различались. В некоторых регионах их переводили с 1 по 15 число, а где-то - с 16 по 25. При этом деньги поступали за текущий месяц, например, в марте семьи получали выплаты за март, в апреле - за апрель.

Начиная с июня, семьям будут перечислять выплаты каждый месяц 5-го числа - за предыдущий месяц. Таким образом, 5 июня семьи получат пособие за май. Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически.

Право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. С 2023 года выплату можно оформить на каждого ребенка в возрасте до трех лет.