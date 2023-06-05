Дети из Белгородской области отправились в лагерь в Крым

На территории санатория "Бригантина "Белогорье" есть бассейн с морской водой, веревочный и ботанический парки

ТАСС, 5 июня. Первая группа детей из Белгородской области отправилась на отдых в лагерь "Бригантина "Белогорье", переданный властями Крыма региону. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

"Проводил сегодня в Крым наших деток, которые едут отдыхать в "Бригантину "Белогорье". Ребята первые, кто увидит обновленный санаторий. Лагерь действительно получился одним из лучших в стране. С точки зрения инфраструктуры мы постарались продумать все", - написал Гладков.

Он отметил, что в лагере оборудован веревочный и ботанический парки. У каждого отряда будет своя костровая рядом с морем, где каждый день дети будут вместе с воспитателями подводить итоги дня. Также на территории есть бассейн с морской водой, актовый зал. Для детей будут проводиться экскурсии по Крыму.

"Мы пытались сделать наш лагерь-санаторий в виде космического корабля на берегу моря, такая бригантина, которая бороздит просторы вселенной. В каждом номере-палате мы сделали стены, на которых будем просить детей оставлять свои впечатления, чтобы в конце смены они могли вспомнить, как они прожили здесь свое время. Очень важно отметить наши образовательные программы", - добавил Гладков.

Санаторий "Бригантина "Белогорье", переданный властями Крыма Белгородской области, расположен в юго-западной части полуострова, в поселке Заозерное, в 8 км от Евпатории и в 70 км от Симферополя. Комплекс рассчитан на 300 мест.

Всего за лето в лагере отдохнут около 700 детей. Речь идет о детях мобилизованных участников специальной военной операции, из обстреливаемых населенных пунктов и приграничных территорий Белгородской области, а также школьниках, которые находятся в трудной жизненной ситуации.