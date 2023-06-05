Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о сертификатах для новорожденных

Право на сертификат получат семьи, размер среднедушевого дохода которых "не превышает величину двух прожиточных минимумов на душу населения, установленную" в их регионе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в понедельник внесут в Госдуму законопроект о введении сертификата на приобретение товаров первой необходимости для новорожденного ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

"Разработали и вносим на рассмотрение Государственной думы законопроект о специальном сертификате для новорожденных, - написал Нилов. - ЛДПР предлагает наделить семьи правом на получение сертификата, обеспечивающего новорожденного суммой на приобретение предметов первой необходимости".

Согласно тексту проекта закона, право на сертификат получат семьи, размер среднедушевого дохода которых "не превышает величину двух прожиточных минимумов на душу населения, установленную" в их регионе. Доход семьи будет рассчитываться, исходя из доходов всех ее членов за последние 12 месяцев за месяц до подачи заявления. Авторы уточняют, что не будут учитываться выплаты гражданам, призванным по мобилизации.

Подать заявление на сертификат, согласно тексту, можно будет не позднее двух месяцев со дня рождения ребенка через портал госуслуг, через МФЦ или лично в орган, который определит правительство РФ.

"Номинальная стоимость сертификата для новорожденного ребенка ежегодно устанавливается правительством Российской Федерации исходя из средних цен на товары отечественного производства для новорожденного ребенка, включая детскую коляску, одежду, предметы гигиены", - сказано в законопроекте. Перечень товаров первой необходимости определит профильное ведомство в порядке, который установит кабмин. В случае принятия проекта закон должен заработать с 1 января 2024 года.