Рослесхоз составил рейтинг регионов по ведению лесного хозяйства

В топ-10 вошли Республика Татарстан, Ленинградская, Смоленская, Вологодская, Ярославская, Нижегородская, Тверская, Ульяновская, Брянская области и Республика Северная Осетия-Алания

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Позиции 39 регионов в рейтинге эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений выросли за 2022 год, при этом Башкирия и Северная Осетия поднялись на 24 позиции вверх. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

"В топ-10 регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в России вошли Республика Татарстан, Ленинградская, Смоленская, Вологодская, Ярославская, Нижегородская, Тверская, Ульяновская, Брянская области и Республика Северная Осетия-Алания. Высокие показатели эффективности отмечаются в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. 39 регионов повысили свои позиции в рейтинге. Значительная позитивная динамика наблюдается в 12 регионах, им удалось подняться в рейтинге на 10 и более пунктов", - говорится в сообщении.

В то же время Башкирия и Северная Осетия поднялись на 24 строчки вверх. В частности, это связано с улучшением охраны лесов от пожаров, лесного надзора и защиты лесов от болезней. Также Чечня поднялась на 22 позиции, значительно улучшив работу в воспроизводстве лесов. В Рослесхозе отметили, что сотрудники региональных лесных ведомств, вошедшие в первую десятку, будут премированы. В те же регионы, которые ухудшили свои позиции, направят указания для исправления.

"С регионами, упавшими в рейтинге или занявшими последние места, будет проведена работа. Сотрудники агентства разберут причины неудовлетворительного исполнения обязанностей по каждому критерию рейтинга и дадут обязательные к исполнению указания по исправлению ситуации. В прошлом году по итогам рейтинга троим сотрудникам региональных лесных ведомств был объявлен выговор, один руководитель уволен. В этом году мы также будем настаивать на дисциплинарной ответственности и кадровых решениях", - заявил глава Рослесхоза Иван Советников, чьи слова приводятся в сообщении.

Последние места в рейтинге заняли Оренбургская, Астраханская, Орловская, Саратовская области и несколько других регионов. В них ухудшение отмечается в части защиты и охраны лесов от пожаров. Прежде всего это связано с увеличением сроков тушения и ростом средней площади одного пожара.

О рейтинге

Работа региональных лесных ведомств оценивается по 36 критериям, разделенным на 7 групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита, воспроизводство, сохранение лесов, финансово-экономическая деятельность. В 2021 году в первую десятку регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в России вошли Липецкая, Тверская, Нижегородская области, Чувашия и Татарстан, Ленинградская область, Удмуртия, Вологодская, Смоленская, Ярославская и Брянская области.