В Хабаровском крае летом отдохнут более 25 тыс. детей из семей в трудной ситуации

Оздоровительная кампания в регионе началась 29 мая

ХАБАРОВСК, 5 июня. /ТАСС/. Отдых в лагерях Хабаровского края организуют этим летом для более чем 25 тыс. детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки региона.

"Будет оказана адресная поддержка семей с детьми. План оздоровления - 25 225 детей из семей в трудной жизненной ситуации", - сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что детская оздоровительная кампания будет профинансирована на 706,4 млн рублей. В 2022 году на это направили 684,7 млн рублей - средства краевого и муниципального бюджетов, предприятий, профсоюзов. Краевые деньги пойдут на отдых и проезд к месту отдыха и обратно детей-сирот из детских домов и школ-интернатов, на покупку путевок в загородные центры, лагеря санаторного типа и лагеря с дневным пребыванием для детей из семей в трудной жизненной ситуации - на это запланировали 156,2 млн рублей. Также из краевого бюджета направят деньги на трудоустройство подростков и другие цели. Путевки в лагеря предоставят детям из малоимущих семей, детям-инвалидам, детям из семей в социально опасном положении, детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших на службе.

"В 2023 году в нашем крае к льготным категориям отнесены семьи мобилизованных граждан, а также принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе. Путевки для них предоставляются бесплатно без учета дохода семьи в порядке очереди", - сказала ТАСС и.о. начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства Ирина Ивлева. По ее словам, для детей из семей участников спецоперации выделены путевки в краевой центр "Созвездие" и федеральный центр "Океан".

За счет регионального бюджета в 2023 году также отдохнут дети из города Дебальцева в Донецкой Народной Республике, шефство над которым взял Хабаровский край. Планируется, что летом отдых организуют для 150 детей, их направят в лагерь "Спутник" в городе Геленджике в Краснодарском крае.

Летняя оздоровительная кампания в Хабаровском крае началась 29 мая. К работе приступили 286 лагерей с дневным пребыванием, сообщала ТАСС заведующий сектором координации отдыха и оздоровления детей Министерства образования и науки края Галина Зубакина. Организованными формами отдыха охватят за лето свыше 80% от общего числа школьников, это порядка 120 тыс. детей.​​​​​​