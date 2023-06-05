В Херсонском педагогическом университете впервые начнут преподавать крымско-татарский язык

Ректор вуза Татьяна Томилина пояснила, что преподавателя по этому предмету уже нашли

СКАДОВСК /Херсонская область/, 5 июня. /ТАСС/. Студенты Херсонского государственного педагогического университета с 2023 года впервые начнут обучаться крымско-татарскому языку. Об этом сообщила в понедельник ТАСС ректор вуза Татьяна Томилина.

"Крымско-татарский язык будем преподавать. Большая необходимость в этом. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что будут государственными языками на территории Херсонской области русский, украинский и крымско-татарский. Преподавателя уже нашли", - сказала Томилина.

Она добавила, что в вузе продолжат занятия по специальности "Украинский язык и литература".

В Херсонской области есть места компактного проживания крымских татар. Власти региона в 2022 году заявляли, что будут поддерживать украинский и крымско-татарский языки, как это делается в Крыму. В частности, школьники смогут изучать их на уроках родного языка.