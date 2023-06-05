В Москве ожидаются облачная погода, небольшой дождь и до плюс 18 градусов

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 16 до 18 градусов тепла. В ночь на вторник ожидается переменная облачность, температура воздуха может опуститься до плюс пяти градусов.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 15 до плюс 20 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс трех градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.