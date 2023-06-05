В Алтайском крае из-за жары могут ограничить движение большегрузов по федеральным трассам

Меру вводят, чтобы сохранить в целостности дорожное покрытие

БАРНАУЛ, 5 июня. /ТАСС/. Движение большегрузов по федеральным трассам будет ограничено в Алтайском крае при превышении температуры воздуха свыше 32 градусов. Об этом в понедельник сообщается в телеграм-канале министерства транспорта региона.

Согласно данным гидрометцентра Алтайского края, в регионе до 7 июня ожидается аномально жаркая погода. В этот период температура воздуха достигнет 38 градусов.

"По прогнозам синоптиков на территории Алтайского края и Республики Алтай ожидается жаркая погода. В случае, если значения дневной температуры воздуха превысят 32 градуса по Цельсию, ограничения будут действовать на федеральных автодорогах", - сообщили в пресс-службе.

Речь идет о трассах А-321 Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан, А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае, а также на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае и Республике Алтай.

В такие дни ограничения для большегрузов будут действовать с 10:00 (06:00 мск) до 22:00 (18:00 мск). Меру вводят, чтобы сохранить в целостности дорожное покрытие.