В Новосибирске отправили домой более 90 пациентов больницы, где произошел пожар

Еще 50 человек распределили по медучреждениям города

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Большую часть пациентов, которые находились в Центральной клинической больнице в новосибирском Академгородке на момент пожара, отпустили домой на амбулаторное лечение.

Об этом сообщил на оперативном совещании правительства региона в понедельник начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

"Из здания эвакуировали 173 человека, в том числе 143 пациента и 30 человек персонала. Спасли 20 маломобильных граждан. Из числа эвакуированных 50 распределены по медучреждениям Новосибирска, 91 отпущен на амбулаторное лечение по месту жительства", - сообщил Орлов.

Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, проводится оценка ущерба от пожара. По его словам, огнем повреждена только крыша, оборудование медицинского учреждения не пострадало.

Пожар произошел 4 июня в Центральной клинической больнице на улице Пирогова, по предварительным данным, из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м. Прокуратура Новосибирской области по факту происшествия начала проверку.