В нацпарке на Байкале убрали крупную свалку

Она находилась в труднодоступной местности, куда сложно поехать технике

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Крупную свалку убрали в Прибайкальском национальном парке, расположенном в Иркутской области. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"В 2022 году ликвидировано восемь свалок, в том числе в поселках Листвянка, Большие Коты, Нарин-Кунта, в местностях Барун-Хал и Волчья Падь. Несанкционированные навалы ТКО в поселке Онгурен, по сведениям организации-подрядчика, ликвидированы весной 2023 года", - сообщили в пресс-службе.

Самой крупной была свалка в местности Волчья Падь Ольхонского района, откуда подрядная организация вывезла 9,9 тыс. тонн мусора. Сейчас специалисты "Заповедного Прибайкалья" разрабатывают проект по защите территории от новых скоплений мусора. Планируется оградить место ликвидированной свалки и сделать лесопитомник.

Еще одна крупная свалка находилась в труднодоступной местности, куда сложно проехать технике. Ее ликвидировали в 2023 году. По данным пресс-службы, работы по свалке документально у подрядчика пока не приняты.

Прибайкальский национальный парк образован в 1986 году для сохранения редких видов флоры и фауны. Он расположен на территории 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.

В 2022 году ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" заключило девять госконтрактов на ликвидацию несанкционированных свалок в нацпарке на сумму 100 млн 391 тыс. рублей. В учреждении отмечали, что работа по уборке свалок в таком большом объеме проводится впервые.