Более 1 млн человек посетили мероприятия в честь 66-летия ЦДМ на Лубянке

В честь дня рождения Центральный детский магазин (ЦДМ) провел более 50 праздничных мероприятий

МОСКВА, 5 июня./ТАСС/. Праздничные мероприятия в честь 66-летия Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке прошли в Москве с 1 мая по 4 июня. Их посетили более 1 млн человек, об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ЦДМ.

"Шестого июня 2023 года Центральному детскому магазину на Лубянке исполняется 66 лет. В честь дня рождения мы провели более 50 праздничных мероприятий для москвичей и гостей столицы. В этом году программа была посвящена сказкам и их героям. Пространство главного атриума ЦДМ превратилось в большую интерактивную площадку, где с 1 мая по 4 июня можно было сделать яркие фото, пройти квест, поучаствовать в мастер-классах, послушать сказки и увидеть выступления ведущих творческих коллективов столицы. Праздничную программу посетили более 1 млн человек из Москвы и других регионов России", - привели в пресс-службе слова гендиректора ЦДМ Светланы Фарниевой.

Там рассказали, что в честь праздника для посетителей впервые были организованы обзорные экскурсии, посвященные истории магазина. В их разработке участвовала известный гид, обладательница премии комитета по туризму города Москвы "Путеводная звезда" Марина Крамская.

Фарниева добавила, что ежегодно в ЦДМ проходят сотни развлекательных и образовательных мероприятий. "Одна из самых ярких наших программ - это день рождения магазина. По традиции мы празднуем его больше месяца, с 1 мая до первых июньских выходных. В этом году больше всего гостей пришли в ЦДМ в День защиты детей, 1 июня, и на заключительную шоу-программу 3 и 4 июня. Особый интерес у гостей вызвали обзорные экскурсии по ЦДМ, квест в главном атриуме, новое шоу мыльных пузырей и творческие встречи с популярными писателями, в которых также принимал участие Олег Рой, автор известных книжных и анимационных проектов, член правления Ассоциации анимационного кино РФ. Мы продолжим радовать наших гостей интересными программами - совсем скоро в главном атриуме начнется новый летний фестиваль для всей семьи", - отметила она.