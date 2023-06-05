5 июня, 05:50
Военная операция на Украине

ЛДПР предложила признать срочников в Белгородской области участниками боевых действий

Сергей Карпухин/ ТАСС
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий
© Сергей Карпухин/ ТАСС

По словам лидера партии Леонида Слуцкого, военнослужащим необходимо предоставить все причитающиеся по закону выплаты

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ЛДПР предложила признать срочников, участвовавших в столкновениях в Белгородской области, участниками боевых действий. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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"ЛДПР начала проработку соответствующего правового механизма. Обращаюсь к министерству обороны: необходимы совместные оперативные действия по этому вопросу. Чтобы срочники, бившие врага в Белгородской области, были признаны участниками боевых действий и получили все причитающиеся по закону выплаты", - предложил он.

По его словам, солдаты срочной службы, оборонявшие Белгородскую область, показали себя героями, заслуживающими самых высоких наград. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЛДПРБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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